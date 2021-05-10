Белорусская биатлонистка Скардино рассказала о жизни в Швейцарии и сравнила цены в странах

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино рассказала об особенностях жизни в Швейцарии. Скардино замужем за швейцарским биатлонистом Мартином Егером, в ноябре 2019 года у пары родился сын Даниил, после чего семья переехала на родину Егера, в альпийскую деревню Феттис.

«Не сказала бы, что какие-то местные правила абсолютно противоречат нашим. Разве что долго привыкала к тому, что в Швейцарии надо со всеми здороваться. Мы живём в маленькой деревне, где все друг друга знают и не упускают возможности поболтать. Причём здороваются с прохожими здесь буквально все, даже туристы.

Инфраструктура здесь отлично развита: есть два магазина, церковь, как и во всех альпийских деревнях, сад, школа до третьего класса, два ресторана и даже отель. Если нужен какой-то шопинг, еду в соседние города. До первого — 20 минут на машине, до следующего, уже довольно крупного, — 40 минут езды. Я спокойно вожу машину по серпантинам. И отмечу, что все водители в Швейцарии очень терпеливые и приветливые.

Конечно, цены здесь на порядок выше. Например, хлеб, капуста, картошка или лук стоят в Швейцарии в пять-шесть раз дороже, чем в Беларуси. Хотя на некоторые продукты или одежду европейских брендов цены примерно такие же», — цитирует Скардино Sport.tut.by.

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