Дмитрий Губерниев: Беларусь своей любовью к биатлону заслужила этап в Раубичах

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) исключить запланированный этап Кубка мира в Раубичах (Беларусь) из календаря на сезон 2021/2022.
«Очень долго биатлонная Беларусь ждала этапа Кубка мира. Были проведены этапы Кубка IBU, европейский чемпионат, гонка легенд, как мы помним. Но, в итоге, этап Кубка мира из Раубичей перенесён в Контиолахти.
Про политику сейчас ничего говорить не буду, скажу только лишь, что Беларусь своей любовью к биатлону заслужила этот этап. Там совершенно потрясающие болельщики, каждый раз и мы, и биатлонисты чувствовали себя как дома. Думаю, даже в это непростое время болельщики бы пришли на гонки.
Кроме того, могла бы произойти своеобразная компенсация российским болельщикам, потому что у нас, как известно, этапы Кубка мира и все международные соревнования не проводятся и неизвестно, когда будут проводиться. Конечно, российские болельщики могли бы приехать в Раубичи. Но, в итоге, соревнования не состоятся. И здесь, прежде всего, жаль болельщиков. В Беларуси классная биатлонная команда, отличная сборная, миллионы поклонников», — сказал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
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