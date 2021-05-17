Жена Йоханнеса Бё показала фото с празднования дня рождения мужа
Жена норвежского биатлониста Йоханнеса Бё Хедда поздравила мужа с прошедшим днём рождения в «Инстаграме», выложив милое фото с именинником.
На снимке улыбающийся Бё разрезает торт. «Главному мужчине в моей жизни сегодня 28 лет», — написала Хедда в описании к посту.
Публикация доступна в «инстаграме» Хедды Дэли Бё.
Вчера, 16 мая лидеру норвежской сборной исполнилось 28 лет.
Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Большого хрустального глобуса.
Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 году у пары появился первенец. В мае биатлонист вместе с женой и сыном Густавом переехал из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии.
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