Жена Йоханнеса Бё показала фото с празднования дня рождения мужа

Жена норвежского биатлониста Йоханнеса Бё Хедда поздравила мужа с прошедшим днём рождения в «Инстаграме», выложив милое фото с именинником.

На снимке улыбающийся Бё разрезает торт. «Главному мужчине в моей жизни сегодня 28 лет», — написала Хедда в описании к посту.

Публикация доступна в «инстаграме» Хедды Дэли Бё.

Вчера, 16 мая лидеру норвежской сборной исполнилось 28 лет.

Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Большого хрустального глобуса.

Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 году у пары появился первенец. В мае биатлонист вместе с женой и сыном Густавом переехал из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии.

Бё: если симуляторы высотных условий разрешены иностранцам, то их должны позволить и нам