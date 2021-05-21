Виктория Сливко: во мне просыпается девочка, которая обожает юбочки и платьишки

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую фотографию со сбора в Сочи. Спортсменка сфотографировалась в платье.
«Кажется, во мне просыпается девочка, которая обожает юбочки и платьишки», — подписала фото биатлонистка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Сливко.
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. Виктория вошла в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.
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