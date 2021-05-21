Йоханнес Бё показал фото на весах, добавив к нему эмодзи SOS

28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» снимок, где запечатлён процесс его взвешивания.

К фотографии он добавил эмодзи – значок SOS и смайлик с моноклем.

Йоханнес Бё показал фото на весах, прикрепив к нему эмодзи SOS Фото: https://www.instagram.com/johannesbo/?utm_medium=copy_link

Ранее стало известно, что лидер сборной Норвегии по биатлону пропустит первый высотный сбор команды, чтобы провести больше времени с семьёй. В мае биатлонист переехал с женой Хеддой и годовалым сыном Густавом из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии.

Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (Бё выигрывал данный трофей три сезона подряд — 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021).

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