Йоханнес Бё показал фото на весах, добавив к нему эмодзи SOS

28-летний норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» снимок, где запечатлён процесс его взвешивания.
К фотографии он добавил эмодзи – значок SOS и смайлик с моноклем.
Йоханнес Бё показал фото на весах, прикрепив к нему эмодзи SOS
Фото: https://www.instagram.com/johannesbo/?utm_medium=copy_link
Ранее стало известно, что лидер сборной Норвегии по биатлону пропустит первый высотный сбор команды, чтобы провести больше времени с семьёй. В мае биатлонист переехал с женой Хеддой и годовалым сыном Густавом из Осло в Конгсвингер, находящийся в 90 км от столицы Норвегии.
Младший из братьев Бё – олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира и трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» (Бё выигрывал данный трофей три сезона подряд — 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021).
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