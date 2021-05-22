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«Желание переполняет, цель досягаема». Лариса Куклина показала фото со сбора в Сочи

«Желание переполняет, цель досягаема». Лариса Куклина показала фото со сбора в Сочи
Яна Метлёва
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Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» снимки с тренировочного сбора в Сочи, который продлится до 4 июня. 30-летняя Куклина готовится к грядущему олимпийскому сезону в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

«Отсчёт пошёл… Желание переполняет, цель досягаема», — написала Куклина в описании к посту.

Помимо Куклиной под руководством Шашилова тренируются – Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Виктория Сливко.

В прошедшем сезоне-2020/2021 Лариса Куклина, на счету которой 195 очков, заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира.

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