Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запросов на переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.
«Нам неизвестно о каких-либо запросах на переход Дарьи Сидоровой», — сообщили в IBU.
В настоящее время Сидорова находится в Сянках, где проводит сбор женская команда Украины. Биатлонистка поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Сидорова — уроженка Тюменской области, она является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах — 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне-2019/2020.
Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал новость о возможном переходе Сидоровой в национальную команду.
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