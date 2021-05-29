IBU не получал запросов на переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины

Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запросов на переход россиянки Дарьи Сидоровой в сборную Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.

«Нам неизвестно о каких-либо запросах на переход Дарьи Сидоровой», — сообщили в IBU.

В настоящее время Сидорова находится в Сянках, где проводит сбор женская команда Украины. Биатлонистка поддерживает спортивную форму параллельно с поступлением в аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.



Сидорова — уроженка Тюменской области, она является кандидатом в мастера спорта России по биатлону. Её лучший результат на международных стартах — 13-е место в спринте на юниорском Кубке IBU в сезоне-2019/2020.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал новость о возможном переходе Сидоровой в национальную команду.