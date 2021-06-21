Елена Пидгрушная: странно, что 24-летним спортсменам нужно набираться опыта на Кубке мира

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная высказала мнение о возрасте перехода молодых спортсменов в национальную сборную в современных условиях.
«Сейчас условия однозначно стали лучше. Возможности также. Особенно для юношеских и юниорских сборных.
Мы готовились в Украине. На первый снег ездили в Кировск. Сейчас дети месяцами тренируются за рубежом на хороших стадионах. Anschutz я получила накануне выступлений на Кубке мира. Сейчас только дети вне сборных не имеют хорошего оружия.
В 20 лет я попала на подготовку с основной командой и только тогда получила экипировку, оружие, лыжи. Сейчас ситуация намного лучше. Поэтому нам, взрослым спортсменам, которые в своё время прошли многие испытания, странно читать о том, что юным 24-летним спортсменам нужно набираться опыта на Кубке мира (когда он даже на IBU не попадает в топ-20).
К сведению, Юлия Джима уже в 23 года уже была призёром чемпионата мира, Кубка мира и олимпийской чемпионкой», – написала Пидгрушная на своей странице в «Инстаграме».
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