55 млн рублей потрачено на реконструкцию биатлонного комплекса в Уфе

На СОК «Биатлон» в Уфе подходят к завершению дорожные работы – главная часть глобальной реконструкции комплекса, готовящегося отметить в сентябре своё 20-летие. Тестовыми соревнованиями для обновлённого стадиона должно стать летнее первенство России среди юниоров по биатлону, запланированное на 18–21 сентября.

На сегодняшний день полностью завершена укладка асфальта по всей протяжённости трассы. Современное дорожное покрытие уложено на всех кругах, включая четырёхкилометровый. Также трасса расширена на наиболее опасных участках. Осталась непокрытой лишь небольшая часть стрельбища и штрафной круг.

Как сообщил новый директор СОК «Биатлон» Виктор Никитин, работы идут днём и ночью – в конце июня на трассы начнут наносить специальную разметку, для чего пригласят экспертную группу Союза биатлонистов России.

«После реорганизации биатлонного хозяйства в республике работа идёт ударными темпами. Огромную поддержку оказывает курирующий биатлон и лыжные гонки руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин и непосредственно министр спорта Руслан Хабибов. Только на текущий момент на реконструкцию стадиона потрачено 55 миллионов рублей, и эта цифра не окончательная. Добавьте к этому ещё покупку нового ратрака (18 миллионов) и закупку патронов на 4,5 миллиона. За последние 20 лет республиканский биатлон не получал поддержки, сравнимой с нынешней. Конечно, это будет способствовать росту результатов и массовости занимающихся – на текущий момент в республике активно работают четыре биатлонных центра, и в обозримом будущем это число увеличится», — сказал Никитин.

Укладкой асфальта модернизация СОК «Биатлон» не закончится: серьёзное обновление предстоит и комбинату питания, и восстановительному центру, и всему гостиничному фонду комплекса.