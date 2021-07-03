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Михаил Шашилов сообщил, что Светлана Миронова получила травму плеча на тренировке

Михаил Шашилов сообщил, что Светлана Миронова получила травму плеча на тренировке
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о физическом состоянии биатлонисток своей группы.

«Народ потихоньку восстанавливается: Васнецова — после операции глаз, у Мироновой травма плеча, пока выкарабкивается, всё идёт свои чередом. У Валерии была плановая операция, сейчас максимальные нагрузки ей запрещены, чтобы не повредить роговицу глаза. Со следующего сбора ей разрешат полноценные тренировки. Миронова, видимо, где-то на кроссе потянула плечо. В основном она сейчас всё выполняет – аэробные тренировки, только не упражнения, которые неудобны для её сустава. Избегаем силовых и игровых тренировок», — сказал Шашилов на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, в группу подготовки Шашилова на сезон-2021/2022 вошли Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко.

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