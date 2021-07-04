Юрий Каминский высказался о состоянии Антона Бабикова в подготовительный период

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, какую роль в его группе играет Антон Бабиков.
«Антон Бабиков сейчас очень хорошо выглядит. По стрелковому опыту он является одним из лучших, по крайней мере, в нашей команде. Если брать по лучшим стартам – у него быстрая и точная стрельба, здесь то, что ребята за ним тянутся, особенно в скорости стрельбы, это очень важно. Плюс у каждого спортсмена такого уровня есть свои хитрости, которыми он делится с молодыми спортсменами. В частности, Серохвостов у нас сейчас заметно прибавляет в стрельбе. По крайней мере, на тренировках мы это видим», — сказал Каминский на YouTube-канале Союза биатлонистов России (СБР).
29-летний Антон Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, трёхкратный чемпион Европы и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта. В Кубке мира Антон дебютировал 17 января 2015 года — в спринтерской гонке в Рупольдинге (Германия). 4 декабря 2016 года в Эстерсунде (Швеция) Бабиков, стартовав седьмым в гонке преследования, добыл свою первую победу в карьере на этапе Кубка мира.
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