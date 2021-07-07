Логинов — про Евро-2020: я просто люблю футбол. Мне нравится атмосфера

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о том, за какую команду болеет на Евро-2020.

«Мы весь чемпионат Европы смотрим. Кто симпатизирует? Не скажу, что есть явный фаворит, за которого я болею. Я просто люблю футбол. Мне нравится атмосфера. Но многие ребята из группы интересуются футболом — это факт. Они в курсе событий», — сказал спортсмен на YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Александр Логинов — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров, Заслуженный мастер спорта.



Вчера, 6 июля, тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что участие в летнем чемпионате мира не входило в подготовку сборной России.