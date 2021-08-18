Норвежский биатлонист Тарьей Бё получил сотрясение мозга в результате падения на шоу-гонке «Сити Биатлон», которая проходила в Висбадене (Германия). Тарьей, лидировавший в соревнованиях после квалификации, дважды упал из-за того, что у него отстегнулось крепление на лыжероллерах. Организаторы соревнований объявили, что крепления на всех лыжероллерах после этого инцидента будут заменены.
«Из-за падения я потерял сознание. Шлем раскололся в нескольких местах. Сегодня мне уже немного лучше, но понедельник и вторник были абсолютно адскими. Болела голова и из-за ссадин было тяжело спать. Бросало то в жар, то в холод, я просыпался в холодном поту. Это было ужасно. Когда упал на землю, я подумал, что проведу в гипсе месяца три. Мне очень повезло, что я ничего не сломал», — цитирует Бё TV2.
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