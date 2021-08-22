Экс-лыжница Нильссон прокомментировала победу на летнем чемпионате Швеции по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон поделилась эмоциями после победы в спринте на летнем чемпионате Швеции по биатлону.
«Во время стрельбы даже не думала, что сражаюсь за медали. Но, когда уходила со стрельбища, мне подсказали, что я могу побороться за медали. Знала, что Эльвира Оберг меня опережает, но чувствовала, что у меня осталось много сил.
Уже дойдя до финиша, подумала, что не поборюсь за золото. Я знаю, насколько сильна Эльвира на финишном круге.
Я довольна тем, как справилась с дистанцией. Прошла гонку именно так, как хотела. Если надо покритиковать себя, скажу, что сделала два промаха. Но довольна, что не зацикливалась на них и не вставляла палки в колёса сама себе. Невероятно этому рада», – приводит слова шведской биатлонистки SVT Sport.
Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) шведка заняла 26-е и 22-е места в спринте и гонке преследования соответственно. Будучи лыжницей Нильссон завоевала медаль Олимпиады-2018 в личном спринте, также она является двукратной чемпионкой мира.
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