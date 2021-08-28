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Чемпионка России Наталья Ушкина прокомментировала дебют за сборную Румынии

Чемпионка России Наталья Ушкина прокомментировала дебют за сборную Румынии
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Чемпионка России по биатлону Наталья Ушкина прокомментировала результат дебютной гонки за сборную Румынии. Ушкина заняла 10 место в суперспринте, допустив 5 промахов на лёжке, на летнем чемпионате мира по биатлону, который проходит в Нове-Место (Чехия).

«Когда выходила на старт, внутри всё бушевало, потому что это – мой первый международный старт за четыре года. До этого стартовала тоже в августе, в 2017 году на летнем чемпионате в Чайковском, когда я последний год бегала по юниоркам. В первой гонке за Румынию меня будоражило, и я не справилась эмоционально. Есть облегчение, что я бегу, наконец, на международных стартах, но эмоции слишком переполняют», — приводит слова Ушкиной News.ru.

Напомним, переход 24-летней Ушкиной в сборную Румынии был утверждён в начале июня 2021 года.

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