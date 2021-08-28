Ирина Казакевич: сложно кого-то винить в семи промахах, кроме самой себя

Россиянка Ирина Казакевич подвела итоги неудачного выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. Спортсменка допустила семь промахов на двух огневых рубежах и показала 39-й результат. Ранее в суперспринте Казакевич завоевала бронзу.
«Сложно кого-то винить в семи промахах, кроме самой себя. Я нормально пристрелялась, успела. Не могу пока назвать причины промахов, думаю, что это скорее моя несобранность.
Усталость? Нет. Скорее стараешься получить больше эмоций и какого-то международного опыта в летних соревнованиях, тем более что здесь уже что-то напоминает Кубок мира — болельщики, атмосфера. Нужно к этому привыкать, чтобы справляться с волнением, чтобы не допускать таких грубых ошибок, как были у меня сегодня», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
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