Тарьей Бё не провёл ни одной тренировки после падений на шоу-гонке «Сити Биатлон»

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, что после падений на шоу-гонке «Сити Биатлон» не провёл ни одной полноценной тренировки. У старшего Бё было диагностировано сотрясение мозга и остались серьёзные ссадины на теле.

«Я устал, во мне мало энергии, я не готов к тренировкам. Хотел бы вернуться к полноценной подготовке, но пока я на диване. Как голова после сотрясения мозга? Я по-прежнему умён, но общее состояние не на максимуме. Мне не хватает сил, чтобы заниматься спортом.

После падения я был рад, что ничего не сломал. Но теперь, спустя две недели, начинаю переживать, так как отсутствие тренировок начинает сказываться на подготовке к Олимпиаде. Я справлюсь, если сделаю пару шагов назад. Но этих шагов не должно быть больше 4-5», — приводит слова старшего Бё TV2.