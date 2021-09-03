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Юрий Каминский: вся группа будет участвовать в летнем чемпионате России в Тюмени

Юрий Каминский: вся группа будет участвовать в летнем чемпионате России в Тюмени
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Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, что все биатлонисты его группы примут участие в летнем чемпионате России, который пройдёт в Тюмени.

«На сборе в Сочи мы проведём две контрольные тренировки, которые покажут состояние ребят после Семинского перевала. После этого сбора переедем в Тюмень на летний чемпионат России, в котором будет участвовать вся группа», — приводит слова Каминского официальный сайт «Союза биатлонистов России».

В составе группы на горном сборе на Семинском перевале работали: Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин, а также Андрей Вьюхин и Евгений Сидоров, тренировавшиеся за счёт своих регионов.

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