Васильев: легализация каннабиса — это вредительство в отношении профессионального спорта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о планах Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) исключить каннабис из списка запрещённых препаратов.

«Если глобально, то я за всё хорошее и против всего плохого. В ряд плохого я как раз отношу любые наркотические вещества. Будь они лёгкие или тяжёлые — абсолютно все. И к допингу я точно так же отношусь. У кого-то, может быть, складывается впечатление, что я якобы защищаю наших спортсменов, попавшихся на допинге. Ни в коем случае! Я всегда категоричный человек. То есть обязательно надо наказывать тех, кто нарушает законы. Но нельзя наказывать людей, которые ничего не совершили. Нельзя таких людей не допускать до чемпионатов мира или до Олимпиады.



А по поводу каннабиса – конечно же, я против того, чтобы его легализовали. Под предлогом толерантности ВАДА организовала ранее так называемые терапевтические исключения. И всё это превратилось в вакханалию. То есть некоторые хитрые спортсмены стали злоупотреблять этими моментами и завоёвывать медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Думаю, это уже ни для кого не секрет.

И вот следующая глупость, которую пытаются внедрить, – каннабис. Даже больше – это вредительство в отношении профессионального спорта. Через некоторое время они легализуют ещё что-то более тяжёлое. И таким образом потом все запрещенные препараты легализуют, и спортсмены начнут умирать как мухи», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

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