Латвийского биатлониста дисквалифицировали на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) на 18 месяцев дисквалифицировал биатлониста сборной Латвии Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Расторгуев трижды в течение 12 месяцев не предоставил данные о местонахождении. Согласно регламенту Всемирного антидопингового кодекса, каждый спортсмен обязан предоставлять любую информацию о своём местонахождении, в противном случае на него могут быть наложены дисциплинарные санкции. Срок действия дисквалификации спортсмена отсчитывается с 11 марта 2021 года, когда его временно отстранили. Таким образом, Расторгуев сможет вернуться в биатлон не ранее сентября 2022 года.

33-летний Расторгуев — обладатель трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.