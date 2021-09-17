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Латвийского биатлониста дисквалифицировали на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил

Латвийского биатлониста дисквалифицировали на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил
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Спортивный арбитражный суд (CAS) на 18 месяцев дисквалифицировал биатлониста сборной Латвии Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Расторгуев трижды в течение 12 месяцев не предоставил данные о местонахождении. Согласно регламенту Всемирного антидопингового кодекса, каждый спортсмен обязан предоставлять любую информацию о своём местонахождении, в противном случае на него могут быть наложены дисциплинарные санкции. Срок действия дисквалификации спортсмена отсчитывается с 11 марта 2021 года, когда его временно отстранили. Таким образом, Расторгуев сможет вернуться в биатлон не ранее сентября 2022 года.

33-летний Расторгуев — обладатель трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.

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