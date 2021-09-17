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Губерниев: если биатлонистки будут стрелять в сезоне чёрт-те как, им это аукнется

Губерниев: если биатлонистки будут стрелять в сезоне чёрт-те как, им это аукнется
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил проблемы со стрельбой, которые были у российских биатлонисток на летнем чемпионате мира. У группы старшего тренера сборной России Михаила Шашилова в настоящий момент нет тренера по стрельбе.

Россиянка Казакевич упустила победу на летнем ЧМ на последней стрельбе. Как же так? Россиянка Казакевич упустила победу на летнем ЧМ на последней стрельбе. Как же так?

«Глядя на летний чемпионат мира, понимаешь, что проблемы со стрельбой у наших девушек никуда не делись. Единственное, что внушает оптимизм, это то, что Шашилов настолько опытный тренер, что его должно на всех хватать. Плюс ему помогает Шевченко, но это не дело, в олимпийский сезон… Надо было решать такое с СБР, тренерами сборной, раньше и на берегу. У Волкова по ряду причин не получилось, он не работает, такой факт вызывает тревогу.

Но, с другой стороны, у Шашилова не настолько большая группа, чтобы он не контролировал ситуацию. Должен быть человек, который находится рядом. Загурский — опытный специалист, но он не на всех сборах с командой. Не скажу, что российский биатлон бессмысленный, но временами беспощадный ко всем абсолютно: спортсменам, зрителям и так далее.

Ну посмотрим, тут всё покажет сезон. Если они будут чёрт-те как стрелять, всё им аукнется. А вдруг они начнут попадать в белый свет как в копейку!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Это непростительно». Российскую биатлонистку на летнем ЧМ наказали за лишний выстрел «Это непростительно». Российскую биатлонистку на летнем ЧМ наказали за лишний выстрел
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