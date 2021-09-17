Губерниев: если биатлонистки будут стрелять в сезоне чёрт-те как, им это аукнется

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил проблемы со стрельбой, которые были у российских биатлонисток на летнем чемпионате мира. У группы старшего тренера сборной России Михаила Шашилова в настоящий момент нет тренера по стрельбе.
«Глядя на летний чемпионат мира, понимаешь, что проблемы со стрельбой у наших девушек никуда не делись. Единственное, что внушает оптимизм, это то, что Шашилов настолько опытный тренер, что его должно на всех хватать. Плюс ему помогает Шевченко, но это не дело, в олимпийский сезон… Надо было решать такое с СБР, тренерами сборной, раньше и на берегу. У Волкова по ряду причин не получилось, он не работает, такой факт вызывает тревогу.
Но, с другой стороны, у Шашилова не настолько большая группа, чтобы он не контролировал ситуацию. Должен быть человек, который находится рядом. Загурский — опытный специалист, но он не на всех сборах с командой. Не скажу, что российский биатлон бессмысленный, но временами беспощадный ко всем абсолютно: спортсменам, зрителям и так далее.
Ну посмотрим, тут всё покажет сезон. Если они будут чёрт-те как стрелять, всё им аукнется. А вдруг они начнут попадать в белый свет как в копейку!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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