Ирина лидировала всю гонку, а на заключительном рубеже промахнулась три раза и пропустила вперёд чешку Давидову и украинку Джиму.

Россиянка Казакевич упустила победу на летнем ЧМ на последней стрельбе. Как же так?

В чешском Нове-Место продолжается главный биатлонный старт летнего сезона — чемпионат мира.

В суперспринте Ирина Казакевич лидировала почти всю гонку и могла выигрывать золото, но промахнулась на последнем рубеже три раза и осталась только с бронзой. Ну как же так?

Два ноля

Казакевич возглавила гонку уже после первой стрельбы. Она не допустила ни одного промаха на первой лёжке и ушла со стрельбища первой. Россиянка сохранила лидерство и после второй стрельбы, где также отстреляла на ноль.

Не допустили ни одного промаха на двух лёжках также польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега и украинка Юлия Джима. Однако ходом наша Воронина была чуть сильнее.

Увы, но для скоростной Светланы Мироновой гонка складывалась неудачно. После второй стрельбы она опустилась на 28-е место. Лёжа Светлана промахнулась целых шесть раз.

Подарили победу

До заключительной стрельбы Ирина Казакевич шла первой. После третьего рубежа на второе место вышла ещё одна россиянка — Валерия Васнецова. Миронова промахнулась ещё два раза — она 29-я.

Казалось, золото уже у России в кармане. Но на последней стрельбе россиянки буквально подарили победу соперницам. Казакевич допустила сразу три промаха и продолжила гонку уже на четвёртом месте с отставанием от лидера в 11,6 секунд. Васнецова с двумя промахами опустилась на третье место. Тамара Дербушева (Воронина) шла пятой.

За последние 1,5 км дистанции Казакевич удалось отыграть ходом только пять секунд, но с таким результатом бороться за золото у неё уже не получилось. Ирина Казакевич стала третьей, Валерия Васнецова осталась на четвёртом месте. Дербушева заняла шестое место.

Чемпионкой мира стала чешка Маркета Давидова. Серебро у украинки Юлии Джимы.

Учитывая, что сразу три российские спортсменки попали в цветы, плохим результат гонки назвать сложно, однако потеря победы в последний момент огорчила болельщиков. Тем более Маркета Давидова и Юлия Джима также допустили по промаху на последнем огневом рубеже.

«Было волнение»

После гонки тренер женской сборной России Евгений Куваев отметил, что третье место Казакевич в гонке стоит оценивать как успех.

«Ирина с лёжкой точно справилась. Со стойкой проблематично было — ветер сильный дул слева. Немножко ещё и волнение было, потому что лидировала постоянно в гонке», — сказал Куваев в интервью «Матч ТВ».

Бронза Казакевич стала третьей наградой команды России на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. В первый соревновательный день Анастасия Гореева выиграла золото в суперспринте, Дмитрий Шамукаев выиграл бронзу.

В выходные в рамках чемпионата мира пройдут спринты и гонки преследования.