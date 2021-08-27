Россиянка Казакевич упустила победу на летнем ЧМ на последней стрельбе. Как же так?

В чешском Нове-Место продолжается главный биатлонный старт летнего сезона — чемпионат мира.
В суперспринте Ирина Казакевич лидировала почти всю гонку и могла выигрывать золото, но промахнулась на последнем рубеже три раза и осталась только с бронзой. Ну как же так?
Два ноля
Казакевич возглавила гонку уже после первой стрельбы. Она не допустила ни одного промаха на первой лёжке и ушла со стрельбища первой. Россиянка сохранила лидерство и после второй стрельбы, где также отстреляла на ноль.
Не допустили ни одного промаха на двух лёжках также польская биатлонистка Моника Хойниш-Старега и украинка Юлия Джима. Однако ходом наша Воронина была чуть сильнее.
Увы, но для скоростной Светланы Мироновой гонка складывалась неудачно. После второй стрельбы она опустилась на 28-е место. Лёжа Светлана промахнулась целых шесть раз.
Подарили победу
До заключительной стрельбы Ирина Казакевич шла первой. После третьего рубежа на второе место вышла ещё одна россиянка — Валерия Васнецова. Миронова промахнулась ещё два раза — она 29-я.
Казалось, золото уже у России в кармане. Но на последней стрельбе россиянки буквально подарили победу соперницам. Казакевич допустила сразу три промаха и продолжила гонку уже на четвёртом месте с отставанием от лидера в 11,6 секунд. Васнецова с двумя промахами опустилась на третье место. Тамара Дербушева (Воронина) шла пятой.
За последние 1,5 км дистанции Казакевич удалось отыграть ходом только пять секунд, но с таким результатом бороться за золото у неё уже не получилось. Ирина Казакевич стала третьей, Валерия Васнецова осталась на четвёртом месте. Дербушева заняла шестое место.
Чемпионкой мира стала чешка Маркета Давидова. Серебро у украинки Юлии Джимы.
Учитывая, что сразу три российские спортсменки попали в цветы, плохим результат гонки назвать сложно, однако потеря победы в последний момент огорчила болельщиков. Тем более Маркета Давидова и Юлия Джима также допустили по промаху на последнем огневом рубеже.
«Было волнение»
После гонки тренер женской сборной России Евгений Куваев отметил, что третье место Казакевич в гонке стоит оценивать как успех.
«Ирина с лёжкой точно справилась. Со стойкой проблематично было — ветер сильный дул слева. Немножко ещё и волнение было, потому что лидировала постоянно в гонке», — сказал Куваев в интервью «Матч ТВ».
Бронза Казакевич стала третьей наградой команды России на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место. В первый соревновательный день Анастасия Гореева выиграла золото в суперспринте, Дмитрий Шамукаев выиграл бронзу.
В выходные в рамках чемпионата мира пройдут спринты и гонки преследования.
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