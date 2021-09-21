Кристиансен: иногда наше стремление стать лучше затмевает психическое здоровье

Норвежский биатлонист, трёхкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансен поделился мнением о решении Национального олимпийского комитета Норвегии снять запрет на использование спортсменами симуляторов высотных условий.



«Я сам поискал цены и возможно ли это на практике. На некоторых немецких сайтах есть гипоксические палатки, которые можно поставить над кроватью. Понятно, что уследить за их использованием будет сложно, вы не можете пойти домой к каждому и проверить, есть ли у них в спальне такие палатки. Очень высока вероятность плохо выспаться, потому что ты слышишь, как свистит эта палатка. Внутри давление, к которому вы не привыкли. Говорят, что внутри вы чувствуете себя как в самолёте, давление не выровнено. Что касается психического здоровья, это однозначное «нет». Но иногда наше стремление стать лучше затмевает психическое здоровье», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

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