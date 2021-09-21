Кристиансен: иногда наше стремление стать лучше затмевает психическое здоровье

Норвежский биатлонист, трёхкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансен поделился мнением о решении Национального олимпийского комитета Норвегии снять запрет на использование спортсменами симуляторов высотных условий.
«Я сам поискал цены и возможно ли это на практике. На некоторых немецких сайтах есть гипоксические палатки, которые можно поставить над кроватью. Понятно, что уследить за их использованием будет сложно, вы не можете пойти домой к каждому и проверить, есть ли у них в спальне такие палатки. Очень высока вероятность плохо выспаться, потому что ты слышишь, как свистит эта палатка. Внутри давление, к которому вы не привыкли. Говорят, что внутри вы чувствуете себя как в самолёте, давление не выровнено. Что касается психического здоровья, это однозначное «нет». Но иногда наше стремление стать лучше затмевает психическое здоровье», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.
- 21 сентября 2021
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
-
08:59
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
12:57
- 18 сентября 2021
-
23:15
-
22:28
-
22:15
-
13:21
- 17 сентября 2021
-
18:27
-
16:49
-
16:36
-
10:02
-
00:41
- 16 сентября 2021
-
11:49
- 15 сентября 2021
-
11:58
-
10:59
- 14 сентября 2021
-
16:22
-
11:59
-
10:07
- 13 сентября 2021
-
15:33
-
14:42
- 10 сентября 2021
-
12:59
-
09:44
-
09:30
- 8 сентября 2021
-
00:12
- 7 сентября 2021
-
11:35
- 6 сентября 2021
-
12:00
-
11:23