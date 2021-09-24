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Куклина опубликовала пост после победы на ЧР, Губерниев прокомментировал

Куклина опубликовала пост после победы на ЧР, Губерниев прокомментировал
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Российская биатлонистка Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, после победы в индивидуальной гонке (15 км) на летнем чемпионате России в Тюмени опубликовала в «Инстаграме» новый пост.

«Летний Чемпионат России, 1 место. Всем спасибо за поддержку!» — подписала фотографию с медалью Куклина.

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал. «Молодец», — похвалил он спортсменку в комментариях.

Куклина допустила один промах и более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Наталья Гербулова. Третье место заняла Евгения Буртасова (в девичестве Павлова).

В субботу биатлонистки будут соревноваться в спринте на 7,5 км, а в воскресенье женщины побегут эстафету 4х6 км.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

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