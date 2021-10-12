Тириль Экхофф оценила решение Марен Лундбю пропустить Олимпиаду-2022 из-за лишнего веса

Норвежская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Тириль Экхофф высказала мнение о решении олимпийской чемпионки 2018 года по прыжкам с трамплина норвежки Марен Лундбю отказаться от участия в Олимпиаде-2022 из-за лишнего веса. Экхофф призналась, что сожалеет о том, что одна из лучших прыгуний с трамплина Норвегии пропускает Игры.

«Это ещё один повод проникнуться уважением к Марен, она так откровенна! Я уважаю её за это. Она – фантастический образец для подражания. Однако мне всё равно тяжело говорить о её решении», — приводит слова Тириль TV2.

Также Экхофф отреагировала на критику Лундбю со стороны лыжника Эмиля Иверсена за участие в танцевальном шоу.

«Он располагает недостаточной информацией о положении Марен. Я хвалю её за то, что она решилась выступить в «Танцах со звёздами», так как думаю, что это было непросто. Теперь выясняется, что могла быть более серьёзная причина, по которой она приняла решение об участии», — сказала Экхофф.

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