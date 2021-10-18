Эмильен Жаклен рассказал о первых гонках после восстановления от травмы

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен дал комментарий по поводу первых стартов на чемпионате Франции по летнему биатлону после восстановления от травмы. Напомним, летом француз сломал руку. Вчера, 17 октября, Жаклен занял второе место в гонке преследования, уступив только Кентену Фийон-Майе.

«Физически это было очень сложно. Я опасался этих выходных. В субботу я был приятно удивлен тем, что погода на лыжне была хорошей, несмотря на сломанную палку на последнем круге. Однако в воскресенье я почувствовал уже на разминке, что тело реагирует не так, как я надеялся.

Вероятно, это логическое следствие травмы, упорной подготовки и важных сессий и гонок, которые я не успел провести. Я особенно доволен тем, что в этот день я выложился на 100%. Это то, над чем я стараюсь работать в течение следующих нескольких лет и в этом олимпийском сезоне. У меня есть склонность иногда сдаваться, а здесь я стремился не делать этого и отдать все силы до самого финиша», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.