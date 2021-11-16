СБР официально подтвердил замену Поварницына на Серохвостова на Кубке мира

Союз биатлонистов России (СБР) официально подтвердил, что Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына на первых этапах Кубка мира. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.

«Замена произошла в связи с решением исполкома Международного союза биатлонистов, который на своём заседании в Лозанне 13-14 ноября 2021 г. уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне. Поварницын начнёт сезон на Кубке IBU», — отмечается в сообщении в телеграм-канале СБР.

Напомним, ранее российские биатлонисты пробежали спринт (11 км) и масс-старт (13 км) в рамках контрольных тренировок. Лучшим по результатам обеих гонок стал Поварницын, он занял два вторых места. Что касается Серохвостова, то он дважды стал третьим. Сезон стартует в Эстерсунде (Швеция) 27 ноября.