Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 2 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (13-й), Даниил Серохвостов (25-й), Карим Халили (55-й), Василий Томшин (71-й) и Александр Поварницын (105-й).



Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», представитель Норвегии Йоханнес Бё выйдет на старт 16-м.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.