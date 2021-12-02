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Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
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Сегодня, 2 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:30 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший четвёртый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (13-й), Даниил Серохвостов (25-й), Карим Халили (55-й), Василий Томшин (71-й) и Александр Поварницын (105-й).

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», представитель Норвегии Йоханнес Бё выйдет на старт 16-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

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