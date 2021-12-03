Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль. Тройку призёров замкнула представительница Франции Паула Боте.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия

Спринт. Женщины

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.30,2 (0).

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +1,2 (0).

3. Паула Боте (Франция) — +4,3 (0).

4. Сара Андерссон (Швеция) — +33,7 (0).

5. Лу Жанмонно (Франция) — +38,2 (0).

6. Екатерина Носкова (Россия) — +44,3 (1)…

24. Анастасия Гореева (Россия) — +1.33,8 (3).

25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.36,5 (1)...

39. Наталья Гербулова (Россия) — 2.11,5 (3).

Сегодня, 3 декабря, в Шушене также состоялась мужская спринтерская гонка, победителем которой стал россиянин Антон Бабиков.