Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль. Тройку призёров замкнула представительница Франции Паула Боте.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Спринт. Женщины
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 21.30,2 (0).
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +1,2 (0).
3. Паула Боте (Франция) — +4,3 (0).
4. Сара Андерссон (Швеция) — +33,7 (0).
5. Лу Жанмонно (Франция) — +38,2 (0).
6. Екатерина Носкова (Россия) — +44,3 (1)…
24. Анастасия Гореева (Россия) — +1.33,8 (3).
25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.36,5 (1)...
39. Наталья Гербулова (Россия) — 2.11,5 (3).
Сегодня, 3 декабря, в Шушене также состоялась мужская спринтерская гонка, победителем которой стал россиянин Антон Бабиков.
- 3 декабря 2021
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