Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Рёйселанд лидирует, Нигматуллина — 17-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд возглавила зачёт гонок преследования после победы на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 17-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 60.

2. Анаис Бескон (Франция) — 54.

3. Анаис Шевалье (Франция) — 48.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43.

5. Франциска Пройс (Германия) — 40.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 38.

7. Эльвира Эберг (Швеция) — 36.

8. Денизе Херрман (Германия) — 34.

9. Лена Хекки (Швейцария) — 32.

10. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 24...

24. Светлана Миронова (Россия) — 17...

31. Кристина Резцова (Россия) — 10.

32. Ирина Казакевич (Россия) — 9.

36. Лариса Куклина (Россия) — 5.