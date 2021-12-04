Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Рёйселанд лидирует, Нигматуллина — 17-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд возглавила зачёт гонок преследования после победы на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 17-й.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 60.
2. Анаис Бескон (Франция) — 54.
3. Анаис Шевалье (Франция) — 48.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43.
5. Франциска Пройс (Германия) — 40.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 38.
7. Эльвира Эберг (Швеция) — 36.
8. Денизе Херрман (Германия) — 34.
9. Лена Хекки (Швейцария) — 32.
10. Динара Алимбекова (Беларусь) — 31...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 24...
24. Светлана Миронова (Россия) — 17...
31. Кристина Резцова (Россия) — 10.
32. Ирина Казакевич (Россия) — 9.
36. Лариса Куклина (Россия) — 5.
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