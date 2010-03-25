Медведцева: я очень соскучилась по сборной команде
Поделиться
Российская биатлонистка Ольга Медведцева не выиграла спринт на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, однако поводов для расстройств она не видит.
«Мне не хватает скорости — после Олимпиады я отдыхала, каталась в своё удовольствие. Рада, что вернулась, очень соскучилась по команде. Результат загадывать не буду, но всё ожидаемо. Ждите меня на чемпионате России», — сказала Медведцева после финиша в интервью корреспонденту канала «Россия 2».
Комментарии
- 13 августа 2022
-
13:15
- 12 августа 2022
-
22:00
-
16:00
-
07:51
- 11 августа 2022
-
19:29
-
16:38
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
14:04
-
14:01
-
00:53
- 10 августа 2022
-
20:50
-
19:21
-
18:51
-
16:20
- 9 августа 2022
-
21:52
-
20:33
-
15:06
-
15:01
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:08
-
01:42
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 8 августа 2022
-
20:50
-
17:48
- 7 августа 2022
-
11:07
-
10:36
- 6 августа 2022
-
15:22
-
09:58
-
09:48
Партнерский контент