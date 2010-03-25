Медведцева: я очень соскучилась по сборной команде

Российская биатлонистка Ольга Медведцева не выиграла спринт на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, однако поводов для расстройств она не видит.

«Мне не хватает скорости — после Олимпиады я отдыхала, каталась в своё удовольствие. Рада, что вернулась, очень соскучилась по команде. Результат загадывать не буду, но всё ожидаемо. Ждите меня на чемпионате России», — сказала Медведцева после финиша в интервью корреспонденту канала «Россия 2».