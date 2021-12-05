Эдуард Латыпов: Фийон Майе зол на меня, я перед ним извинился
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал инцидент после первой стрельбы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин был точен, но на выходе с рубежа споткнулся об лыжу француза Кентена Фийона Майе и упал. В итоге, допустив три промаха на «стойке», Латыпов финишировал 11-м.
«Что было с падением? Когда уходил, то ли об коврик немного поскользнулся, и наступил на ногу Майе. Получается, за лыжу зацепился и споткнулся ещё больше. В итоге подошёл извинился, он, конечно, зол на меня. Понятно, что есть небольшой напряг, хотел с ним справиться, но что-то получилось, что-то нет. Пока не хватает уверенности, жёсткости, я думаю, что найду её, и всё будет хорошо», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Новость по темеЛатыпов споткнулся об лыжу Фийона Майе и упал
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