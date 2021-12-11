Кубок мира по биатлону: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Сегодня, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:15 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, представитель Германии Йоханнес Кюн. Спустя 14 секунд стартует швед Мартин Понсилуома, затем в борьбу вступит белорус Антон Смольский (+0.21). Участие в гонке примут пять россиян: Александр Логинов стартует четвёртым (+0.22), Эдуард Латыпов — 10-м (+0.41), Карим Халили — 25-м (+1.04), Василий Томшин — 47-м (+1.39), Александр Поварницын — 54-м (+1.44).

Этап в Хохфильцене завершится 12 декабря.