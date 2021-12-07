Сестёр Семеренко лишили мест в составе сборной Украины на КМ и отправили на Кубок IBU
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Олимпийские чемпионки по биатлону Валентина и Вита Семеренко потеряли места в составе сборной Украины на этапы Кубка мира и отправились на Кубок IBU. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
«Если молодые и опытные бегут с одинаковой скоростью, то, конечно же, нужно отдавать предпочтение молодым. Ведь опыт им пригодится в будущем на Кубке мира и Олимпийских играх. Поэтому Дарья Блашко и Ирина Петренко ездили на Кубок IBU, туда же отправятся и Семеренко», — приводит слова Брынзака Suspilne.media.
Третий этап Кубка мира пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря. Третий этап Кубка IBU пройдёт в Обертиллиахе (Австрия) с 16 по 19 декабря.
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