Зачёт Кубка наций среди мужчин: Германия сократила отставание от России

Сборная Норвегии сохранила лидерство в зачёте Кубка наций по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Команда России располагается на третьей позиции. Сборная Германии сократила отставание от России с 41 очка до 17.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 2108.

2. Франция – 2046.

3. Россия – 1889.

4. Германия – 1872.

5. Швеция – 1732.

6. Беларусь – 1607.

7. Украина – 1607.

8. Италия – 1542.

9. Австрия – 1392.

10. Канада – 1369.

Стартовую гонку этапа выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут и 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды.