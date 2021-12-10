Зачёт Кубка наций среди мужчин: Германия сократила отставание от России

Сборная Норвегии сохранила лидерство в зачёте Кубка наций по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Команда России располагается на третьей позиции. Сборная Германии сократила отставание от России с 41 очка до 17.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 2108.
2. Франция – 2046.
3. Россия – 1889.
4. Германия – 1872.
5. Швеция – 1732.
6. Беларусь – 1607.
7. Украина – 1607.
8. Италия – 1542.
9. Австрия – 1392.
10. Канада – 1369.
Стартовую гонку этапа выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут и 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды.
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