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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, женщины, зачёт Кубка наций, 10 декабря

Зачёт Кубка наций среди женщин: Норвегия обошла Германию
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Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Отметим, что после завершившегося спринта в Хохфильцене Норвегия обошла Германию в зачёте Кубка наций.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1967.
2. Франция – 1949.
3. Беларусь – 1911.
4. Норвегия – 1893.
5. Германия – 1881.
6. Россия – 1686.
7. Чехия – 1648.
8. Италия – 1565.
9. Украина – 1449.
10. Австрия – 1415.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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