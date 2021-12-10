Зачёт Кубка наций среди женщин: Норвегия обошла Германию

Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.
Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
Отметим, что после завершившегося спринта в Хохфильцене Норвегия обошла Германию в зачёте Кубка наций.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 1967.
2. Франция – 1949.
3. Беларусь – 1911.
4. Норвегия – 1893.
5. Германия – 1881.
6. Россия – 1686.
7. Чехия – 1648.
8. Италия – 1565.
9. Украина – 1449.
10. Австрия – 1415.
- 10 декабря 2021
-
19:43
-
19:28
-
19:11
-
19:05
-
18:54
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:28
-
18:20
-
18:18
-
18:07
-
18:07
-
18:03
-
17:56
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:30
-
17:22
-
17:17
-
16:58
-
16:48
-
16:44
-
16:32
-
16:12
-
16:12
-
15:42
-
15:37
-
15:36
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:28
-
15:21