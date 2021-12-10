Зачёт Кубка наций среди женщин: Норвегия обошла Германию

Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Отметим, что после завершившегося спринта в Хохфильцене Норвегия обошла Германию в зачёте Кубка наций.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1967.

2. Франция – 1949.

3. Беларусь – 1911.

4. Норвегия – 1893.

5. Германия – 1881.

6. Россия – 1686.

7. Чехия – 1648.

8. Италия – 1565.

9. Украина – 1449.

10. Австрия – 1415.