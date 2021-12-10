«А кто бегать будет?» Виктория Сливко заявила, что российский биатлон перестал развиваться

Российская биатлонистка Виктория Сливко, которая вчера, 9 декабря, с тремя промахами выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России, заявила, что российский биатлон не развивается. 27-летняя спортсменка опасается, что на трассах будет некому бегать, когда её поколение закончит карьеру.

«Не знаю, почему регионы обесценили Кубок России. Они не считают его за соревнование или как? Видимо, многие подумали, что можно пропустить этапы, готовиться только к «Ижевской винтовке», отбираться и ехать в сборную. Люди, почему вы не бегаете этапы? Не мне решать, но, по-моему, здесь нужна какая-то ответственность.

Мы много слышим, что биатлон развивается, массовость растёт, деньги выделяются в регионы – но по факту на старте очень мало людей. В прошлом сезоне мы были в Красноярске и Новосибирске, где в личных гонках выступало 15 человек. Вот в Чайковском индивидуальная гонка – 31 участница. Где остальные?

Я понимаю: холодно, кто-то заболел – всё бывает. Но откройте протокол этапа в Чайковском – кто привёз по несколько человек: Тюмень, Красноярск, Новосибирск, Ханты. И по человеку из регионов – та же Егорова из Мурманска. Где Башкирия, Удмуртия?

В юниорках бежит 50 человек, но при переходе в женщины они пропадают. Из юниорок в женщины выходит 10 человек, а остальные завязывают. Биатлон умирает? Я не вижу, в каком месте и в каком регионе он развивается. Убрать моё поколение (94-95 годы) и тех, кто старше, – народу не останется. Нас называют старенькими, но, когда мы закончим, кто бегать-то будет?» — цитирует Сливко Sports.ru.