Александр Логинов прокомментировал упущенный подиум в спринте в Хохфильцене
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Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен допустил один промах и занял четвёртое место, ему не хватило 1,5 секунды до третьего места.
«Сегодня попытался отработать с первых метров дистанции. Да, получилось немного не так, как планировал, но будем работать.
Здесь не очень удачный подход к стрельбищу, очень сложный. Немного не подстроился, поэтому промахнулся первым выстрелом», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
На момент публикации новости итоговый протокол возглавляет немец Йоханнес Кюн. Второе место занимает представитель Швеции Мартин Понсилуома. У них по одному промаху. Замыкает тройку чисто отстрелявшийся белорус Антон Смольский.
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