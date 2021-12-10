Александр Логинов прокомментировал упущенный подиум в спринте в Хохфильцене

Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен допустил один промах и занял четвёртое место, ему не хватило 1,5 секунды до третьего места.

«Сегодня попытался отработать с первых метров дистанции. Да, получилось немного не так, как планировал, но будем работать.

Здесь не очень удачный подход к стрельбищу, очень сложный. Немного не подстроился, поэтому промахнулся первым выстрелом», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На момент публикации новости итоговый протокол возглавляет немец Йоханнес Кюн. Второе место занимает представитель Швеции Мартин Понсилуома. У них по одному промаху. Замыкает тройку чисто отстрелявшийся белорус Антон Смольский.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.