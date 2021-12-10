Впервые в сезоне-2021/2022 в топ-10 в гонке попали сразу два российских биатлониста

Впервые в сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону в первую десятку в гонке попали сразу два российских биатлониста. Александр Логинов занял четвёртое место в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия), а Эдуард Латыпов стал 10-м.

У женщин подобный случай уже был. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Ульяна Нигматуллина стала пятой в индивидуальной гонке, а Кристина Резцова — восьмой.

Стартовую гонку этапа в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.