Эдуард Латыпов пробежал спринт в Хохфильцене быстрее Александра Логинова

Российский биатлонист Эдуард Латыпов продемонстрировал восьмой ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он на 19,6 секунды отстал от быстрейшего биатлониста Йоханнеса Кюна (Германия), который и в итоговом протоколе стал первым. Александр Логинов показал девятое время, уступив Латыпову 1,8 секунды.

Второе место без учёта стрельбы занял швед Себастиан Самуэльссон, уступивший Кюну 0,2 секунды. Замкнул тройку Кентен Фийон Майе (+1,8 секунды).

Другие россиянине показали следующие результаты ходом: Даниил Серохвостов — 16-й, Александр Поварницын — 35-й, Василий Томшин — 42-й, Карим Халили — 53-й.

Ранее Логинов и Латыпов прокомментировали свои результаты в спринте. Александр стал четвёртым, Эдуард замкнул десятку.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.