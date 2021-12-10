Юрий Каминский назвал причину отставания российских биатлонистов на последнем круге

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему российские спортсмены пробежали последний круг в спринте в Хохфильцене медленнее основных конкурентов.

«Скорее всего, наши отставания на последнем круге связаны с быстрым началом. Если начинаешь чуть быстрее, чем надо, то последний круг будет тяжёлым.

Карим Халили не может бежать как Латыпов или Логинов. Он относительно себя неплохо бежал. Но может быстрее.

Бабиков в эстафете? Не могу сказать. Подумаем и решим», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Среди россиян лучший результат в спринте показал Александр Логинов, занявший четвёртое место. Эдуард Латыпов стал 10-м.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.