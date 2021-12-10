Биатлонист из Беларуси завоевал медаль Кубка мира впервые с 2016 года

Белорусский биатлонист Антон Смольский завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Это первое попадание представителя Беларуси на подиум в мужском Кубке мира с 2016 года.

5 лет назад Владимир Чепелин стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу тогда одержал француз Мартен Фуркад. Норвежец Йоханнес Бё продемонстрировал второй результат.

Победителем спринта в Хохфильцене стал немец Йоханнес Кюн. Второе место занял швед Мартин Понсилуома. Немного до медали не хватило россиянину Александру Логинову. Он завершил гонку на четвёртом месте, проиграв Смольскому 1,5 секунды. Гонка преследования состоится завтра, 11 декабря.