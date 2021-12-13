Антон Смольский рассказал, как зацепился за рекламный щит во время пасьюта в Хохфильцене

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Там он занял шестое место. По словам Смольского, он был готов бороться за медали в концовке, но неудачно зацепился за рекламный щит.



«На финишном круге я хотел уже на этом участке рвануть вперёд. Но много свежего снега. Плюс к этому зацепился за рекламный щит — такая незадача. А сил было достаточно, чтобы побороться за медаль.



Мне гонка, в принципе, очень понравилась. Лыжи работали прекрасно. Благо состояние в субботу намного улучшилось. Допускаю, что пятница была днём акклиматизации. И повторюсь: лыжи работали шикарно! Всегда приятно бежать, когда лыжи хорошо катят.



Что касается стрельбы, то на первом рубеже передержал выстрел. На второй «лёжке» работал смелее. Промах на третьем рубеже однозначно был лишним. На последней «стойке» понимал, что только чистая работа сохранит шансы бороться за высокие позиции», — цитирует Смольского «Спутник».

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