Виктор Майгуров: результаты сборной России нас удовлетворяют

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022.

«Результаты нас удовлетворяют», — цитирует Майгурова ТАСС.

В эстафетах в Хохфильцене (Австрия) мужская сборная России пришла к финишу третьей, а женская национальная команда — второй. Ближайшие соревнования пройдут в Анси, Оберхофе и Рупольдинге. Лидер мужской российской сборной Эдуард Латыпов идёт на шестом месте в общем зачёте Кубка мира. У женщин лучшая — Ульяна Кайшева. Мужская сборная России занимает третью строчку командного зачёта Кубка наций с 2249 баллами, женская — на шестом месте (2076 баллов).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.