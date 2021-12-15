Виктор Майгуров: результаты сборной России нас удовлетворяют
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выступление российских биатлонистов на этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022.
«Результаты нас удовлетворяют», — цитирует Майгурова ТАСС.
В эстафетах в Хохфильцене (Австрия) мужская сборная России пришла к финишу третьей, а женская национальная команда — второй. Ближайшие соревнования пройдут в Анси, Оберхофе и Рупольдинге. Лидер мужской российской сборной Эдуард Латыпов идёт на шестом месте в общем зачёте Кубка мира. У женщин лучшая — Ульяна Кайшева. Мужская сборная России занимает третью строчку командного зачёта Кубка наций с 2249 баллами, женская — на шестом месте (2076 баллов).
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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