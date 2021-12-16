Редькин: Кристина Резцова серьёзно прибавляет. Видимо, кровь родимой мамы действует
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Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление Кристины Резцовой в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). В финишном протоколе россиянка стала пятой, допустив один промах. Это лучший результат российских биатлонисток в сегодняшней гонке.
«Тихо радуемся за результаты девушек, чтобы не сглазить. Резцова прибавляет серьёзно. Она весной говорила, что очень заряжена и настроена это. Видимо, кровь родимой мамы действует. Что касается Мироновой и Казакевич, то они подтянулись ближе к 20-ке — уже хорошо. Стабильность — признак мастерства. У спортсменов появляется уверенность, они могут сражаться с любым соперником», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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