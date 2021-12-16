Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Редькин: Кристина Резцова серьёзно прибавляет. Видимо, кровь родимой мамы действует

Редькин: Кристина Резцова серьёзно прибавляет. Видимо, кровь родимой мамы действует
Комментарии

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление Кристины Резцовой в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). В финишном протоколе россиянка стала пятой, допустив один промах. Это лучший результат российских биатлонисток в сегодняшней гонке.

«Тихо радуемся за результаты девушек, чтобы не сглазить. Резцова прибавляет серьёзно. Она весной говорила, что очень заряжена и настроена это. Видимо, кровь родимой мамы действует. Что касается Мироновой и Казакевич, то они подтянулись ближе к 20-ке — уже хорошо. Стабильность — признак мастерства. У спортсменов появляется уверенность, они могут сражаться с любым соперником», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме
Норвежка Рёйселанд завоевала золото спринта на этапе Кубка мира в Анси. Резцова — пятая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021