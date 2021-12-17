К. Резцова написала пост после лучшей личной гонки в Кубке мира. Губерниев отреагировал

Российская биатлонистка Кристина Резцова опубликовала пост в «Инстаграме» после своей лучшей личной гонки в Кубке мира. Она заняла пятое место в спринте на этапе в Анси (Франция).

«Спасибо за этот день и за эту гонку. Шаг за шагом», — написала Резцова.

На пост Кристины отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал «Угу» и добавил эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Кристины Резцовой

До этого высшим результатом Резцовой на Кубке мира было 8-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Тогда Кристина отстала от чешки Маркеты Давидовой, победительницы гонки, на 2 минуты 27,7 секунды. Лучшей в спринте в Анси стала норвежка Марте Рёйселанд, лидирующая в общем зачёте Кубка мира.