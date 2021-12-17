Каминский рассказал о важности ближайших гонок на этапе Кубка мира в Анси

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об ожиданиях от спринта, который проходит на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Впервые мы на такой трассе бежим, и как себя ребята проявят… Конечно, мы готовились, какие-то элементы тренировали, но сложно сказать, насколько они отработают в соревновательных условиях.



Трасса тут непростая, утомление нагнетается, а в конце длинный спуск, важно восстановиться, чтобы на следующих кругах хватило мощности.



Плотность будет очень высокая. Я вчера у женщин стоял на подъёме, информация приходила: в четырёх секундах пять человек идут, в одной – два. Сегодня и завтра очень важные гонки для всех, кто не является лидером у нас», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».