Каминский рассказал о важности ближайших гонок на этапе Кубка мира в Анси
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал об ожиданиях от спринта, который проходит на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Впервые мы на такой трассе бежим, и как себя ребята проявят… Конечно, мы готовились, какие-то элементы тренировали, но сложно сказать, насколько они отработают в соревновательных условиях.
Трасса тут непростая, утомление нагнетается, а в конце длинный спуск, важно восстановиться, чтобы на следующих кругах хватило мощности.
Плотность будет очень высокая. Я вчера у женщин стоял на подъёме, информация приходила: в четырёх секундах пять человек идут, в одной – два. Сегодня и завтра очень важные гонки для всех, кто не является лидером у нас», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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