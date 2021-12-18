Жаклен – о Й. Бё: думаю, все слишком рано его «похоронили»
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Трёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал первую победу в сезоне – 2021/2022 на Кубке мира действующего обладателя «Большого хрустального глобуса» норвежца Йоханнеса Бё. Младший Бё выиграл спринт в Анси (Франция), Жаклен в той гонке был седьмым.
«Думаю, все «похоронили» его слишком рано. Да, первые недели на Кубке мира дались ему нелегко, но он великий чемпион и конечно знает, как прийти в форму. Мы видим, что у него уже нет такого преимущества ходом, как раньше. Он уже не часто показывает самое быстрое время на лыжне и спринт он выиграл, опередив Латыпова всего на несколько секунд. Но он провёл хорошую гонку от начала и до конца, это важно отметить», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.
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