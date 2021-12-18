Тренер биатлониста Смольского: был уверен в хладнокровии Антона

Андрей Падин, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону, прокомментировал итоги пасьюта в Анси (Франция). Также специалист поделился мнением о выступлении белоруса Антона Смольского, ставшего 4-м.



«На последней стрельбе ничего особенного не испытывал, ибо был уверен в хладнокровном и технически правильном исполнении стрелковых действий Антоном. Везение, удача и успех всегда сопутствуют сильнейшим! Что касается выступления в преследовании других наших ребят, то они выступили в свою силу. Без рывков вперёд, но и без провалов», — цитирует Падина белорусский журналист Руслан Васильев в своём телеграм-канале.



Смольский пришёл к финишу четвёртым, попав в топ-6 в четвёртый раз подряд. Тройку победителей составили француз Кентен Фийон Майе, россиянин Эдуард Латыпов и норвежец Ветле Шоста Кристиансен.