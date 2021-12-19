Симон Эдер стрелял быстрее всех в масс-старте на этапе КМ в Анси

Австрийский биатлонист Симон Эдер провёл меньше всех времени на стрельбище в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Ходом Эдер был не так хорош, поэтому единственный штрафной круг отбросил его на 17-е место в гонке.

Из россиян меньше всех на огневом рубеже находился Даниил Серохвостов. При этом спортсмен стрелял быстро, но не точно. Шесть промахов отбросили Серохвостова на 26-е место.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Время на стрельбище

1. Симон Эдер (Австрия) – 2.47,5.

2. Фабьен Клод (Франция) +0,6.

3. Эмильен Жаклен (Франция) +1,2.

3. Эрик Лессер (Германия) +1,2.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) +1,9.

6. Даниил Серохвостов (Россия) +2,3…

10. Эдуард Латыпов (Россия) +6,2…

13. Саид Каримулла Халили (Россия) +9,4…

20. Александр Поварницын (Россия) +14,7…

24. Александр Логинов (Россия) +16,0.